Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Обамеянг сделал первый хет-трик в АПЛ

21:20
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Reuters
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в матче 24-го тура АПЛ с «Лидсом» оформил свой первый хет-трик за всё время выступления в чемпионате Англии.

31-летний габонский футболист играет за лондонский клуб с января 2018 года.

Ранее Обамеянг дважды забивал по 22 мяча за сезон. В сезоне-2018/2019 он получил золотую бутсу.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Арсенал» и забил 8 мячей в АПЛ.

Арсенал — Лидс

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир