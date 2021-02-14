Обамеянг сделал первый хет-трик в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в матче 24-го тура АПЛ с «Лидсом» оформил свой первый хет-трик за всё время выступления в чемпионате Англии.

31-летний габонский футболист играет за лондонский клуб с января 2018 года.

Ранее Обамеянг дважды забивал по 22 мяча за сезон. В сезоне-2018/2019 он получил золотую бутсу.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Арсенал» и забил 8 мячей в АПЛ.