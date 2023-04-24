Экс-защитник «Тоттенхэма» Роуз отреагировал на разгромное поражение команды в матче с «Ньюкаслом»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз прокомментировал поражение «шпор» в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:6).

«Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, — это «почему я безработный?» — приводит слова Роуза BBC.

32-летний Роуз в данный момент является свободным агентом. Последним клубом экс-защитника сборной Англии был «Уотфорд». За время выступления в «Тоттенхэме» он принял участие в 214 матчах, забил 10 голов и отдал 29 голевых передач.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка за 32 тура. Отставание от зоны попадания в Лигу чемпионов составляет 6 очков. После ухода Антонио Конте обязанности главного тренера исполняет Кристиан Стеллини.