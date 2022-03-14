Экс-владелец «Челси» считает, что санкции против Абрамовича вредят обычным людям

Бывший владелец «Челси» бизнесмен Кен Бейтс заявил, что из-за санкций Великобритании против Романа Абрамовича страдают обычные люди.

«Как всегда, страдают обычные люди. У вас, наверное, есть знакомые, которые работают в «Челси» и говорят, что у них есть работа? Каково их будущее? В безопасности ли они? А болельщики «Челси»? Какое они имеют отношение к происходящему? От этого страдают обычные граждане Англии, а для России не имеет никакого значения. Это делает правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с госслужащими большую часть своей жизни и, по большей части, они совершенно бесполезны», — цитирует Бейтса РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Daily Mail.

Ранее «Челси» предупредил, что эффект от наложенных санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон. Ситуация стала еще сложнее в пятницу, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев.

Если правительство не разрешит «Челси» продлевать контракты и сохранит запрет на трансферы, то лондонский клуб потеряет футболистов и не сможет их заменить.