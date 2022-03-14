Тухель отметил игру Хаверца в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) отметил игру полузащитника Кая Хаверца.

«Кай сыграл невероятно, забив невероятный гол. Он прекрасным образом обработал передачу и завершил точным ударом. Это был мастерски исполненный момент.

Хавертц делает большой объем работы в каждом матче. Это выражается в его ускорениях, в преодоленной дистанции, в максимальной интенсивности, в уверенности и концентрации с мячом, в том, как он распорядился своим шансом», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.