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Сегодня, 09:36

Тухель отметил игру Хаверца в матче с «Ньюкаслом»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) отметил игру полузащитника Кая Хаверца.

«Кай сыграл невероятно, забив невероятный гол. Он прекрасным образом обработал передачу и завершил точным ударом. Это был мастерски исполненный момент.

Хавертц делает большой объем работы в каждом матче. Это выражается в его ускорениях, в преодоленной дистанции, в максимальной интенсивности, в уверенности и концентрации с мячом, в том, как он распорядился своим шансом», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.

 

ФК Челси
Кай Хаверц
Томас Тухель
0
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 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
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 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
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 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
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13.03 17:00
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13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
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