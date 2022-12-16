Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Рондон расторг контракт с «Эвертоном»

Нападающий Саломон Рондон покидает «Эвертон». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт клуба.

Контракт 33-летнего венесуэльца с английской командой был рассчитан до лета 2023 года.

Он выступал за «ирисок» с августа 2021 года. Всего на счету Рондона 31 матч за команду и 3 гола.

Напомним, что Рондон известен в России по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА.