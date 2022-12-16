«Челси» вступил в гонку за подписание Тилеманса

«Челси» вступил в гонку за подписание полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает Express.

По данным источника, «синие» могут купить 25-летнего игрока либо по сниженной цене в январе, либо бесплатно следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов сделать предложение о приобретении полузащитника, а в «Барселоне» решили не покупать бельгийца.

Также известно, что Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта. Соглашение между сторонами заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.