«Челси» выбрал нового технического директора

Лондонский «Челси» в скором времени объявит имя своего нового технического директора, пишет журналист Флориан Платтенерг.

Им станет немец Кристофер Вивелл, который ранее занимал аналогичную должность в «Лейпциге».

36-летний специалист уже получил рабочую визу и вскоре приступит к исполнению своих обязанностей. Он подпишет долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Юрист Вивелла подтвердил, что переговоры завершены и функционер уже вылетел в Лондон.