Экс-игрок «Арсенала» считает, что у «Ливерпуля» немного шансов на победу в АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон оценил шансы «Ливерпуля» на победу в чемпионате Англии.

16 марта «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в перенесенном матче 27-го тура АПЛ (2:0).

«На самом деле ничего не поменялось. «Ливерпуль» должен выигрывать каждый матч сезона. «Манчестер Сити» все еще на одно очко впереди, и он сыграет с «Ливерпулем» дома. Если «Ман Сити» выиграет каждую игру и сыграет вничью с «Ливерпулем», он выиграют лигу. Мы говорим о «Манчестер Сити» — команде, у которой за последние три или четыре года несколько раз были серии из примерно 14 побед подряд», — сказал Мерсон Sky Sports.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 69 очков. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.