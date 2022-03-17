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17 марта, 23:20

Британский журналист рассказал, кто может покинуть «Челси» из-за санкций в адрес Абрамовича

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стадион «Стамфорд Бридж».
Фото Reuters

Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал об обстановке внутри «Челси» и о том, кто может покинуть клуб из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

Что думают тренеры и игроки «Челси» по поводу ухода Абрамовича? Есть ли те, кто хочет покинуть команду?

Пока, насколько я знаю, никто не изъявил желания уйти из «Челси». Все хотят остаться. Но сложная ситуация с контрактами у игроков и сотрудников клуба — с ними пока нет возможности продлить соглашения из-за санкций. Скорее всего, уйдет Антонио Рюдигер, у которого летом истекает срок контракта. То же самое — по Сесару Аспиликуэте и Андреасу Кристенсену. Они могут уйти, но не думаю, что это спровоцирует волну ухода остальных игроков и сотрудников клуба.

Все запаслись терпением и ждут, каким же будет новый «Челси», будет ли он таким же сильным. Если команда будет показывать плохие результаты или возникнут какие-то финансовые сложности, то люди начнут уходить, — сказал Кинселла в интервью «СЭ».

«Челси» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
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23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

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