Британский журналист рассказал, кто может покинуть «Челси» из-за санкций в адрес Абрамовича

Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал об обстановке внутри «Челси» и о том, кто может покинуть клуб из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

— Что думают тренеры и игроки «Челси» по поводу ухода Абрамовича? Есть ли те, кто хочет покинуть команду?

— Пока, насколько я знаю, никто не изъявил желания уйти из «Челси». Все хотят остаться. Но сложная ситуация с контрактами у игроков и сотрудников клуба — с ними пока нет возможности продлить соглашения из-за санкций. Скорее всего, уйдет Антонио Рюдигер, у которого летом истекает срок контракта. То же самое — по Сесару Аспиликуэте и Андреасу Кристенсену. Они могут уйти, но не думаю, что это спровоцирует волну ухода остальных игроков и сотрудников клуба.

Все запаслись терпением и ждут, каким же будет новый «Челси», будет ли он таким же сильным. Если команда будет показывать плохие результаты или возникнут какие-то финансовые сложности, то люди начнут уходить, — сказал Кинселла в интервью «СЭ».

«Челси» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.