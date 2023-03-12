Эдегор прокомментировал победу «Арсенала» над «Фулхэмом»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Мы действительно хорошо играли с самого начала, контролировали игру и забили несколько хороших голов в первом тайме. Второй тайм был немного другим. Леандро Троссард привнес в команду удивительные вещи. Мне нравится играть с ним. Он умеет найти нужный пас. Мы очень рады, что он есть.

Мы весь сезон говорили, что будем брать игру за игрой. Мы будем делать то же самое, продолжать упорно работать и посмотрим, куда это нас приведет», — приводит слова Эдегора ВВС.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).