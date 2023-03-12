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«Арсенал» обыграл «Фулхэм» и одержал пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фулхэм» — «Арсенал» — 0:3.
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голами в составе победителей отметились Габриэл Магальяйнс, Габриел Мартинелли и Мартин Эдегор.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков). «Фулхэм» находится на восьмой строчке (39 очков).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
0:3
Арсенал

В другом матче 27-го тура «Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1. В составе хозяев забил Саид Бенрама, за гостей голом отметился Олли Уоткинс.

«Вест Хэм» идет на 17-й строчке в таблице чемпионата Анлии с 24 очками. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (35).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Астон Вилла

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
1
0
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«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 27 21 3 3 62-25 66
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 26 10 5 11 32-39 35
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 26 6 4 16 20-41 22
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11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 1 : 0
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 2 : 2
11.03 18:00
Лестер – Челси
 1 : 3
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 1
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 0 : 3
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 0 : 0
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 1
12.03 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 24 1 4
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