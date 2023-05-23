Милнер: «Клопп хотел, чтобы я остался»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер заявил, что главный тренер команды Юрген Клопп хотел бы, чтобы он остался.

37-летний хавбек покинет клуб по окончании сезона.

«Клопп — отличный тренер, и тот факт, что он хотел сохранить меня, приятен. Я нечасто попадал в старт в этом сезоне, но я чувствую, что вносил свой вклад, когда выходил на поле. Очевидно, что решение принял клуб. Приятно, что тренер хотел, чтобы я остался, но я смирился», — приводит слова Милнера Goal.

Милнер играет за «Ливерпуль» с 2015 года.