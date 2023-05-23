«Манчестер Сити» интересуется 18-летним форвардом «Брайтона» Фергюсоном

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации издания, имя 18-летнего футболиста часто упоминается в руководстве «горожан». Он является основным кандидатом на позицию форварда, если команду решит покинуть Эрлинг Холанн.

Действующий контракт Фергюсона с «чайками» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне ирландский нападающий сыграл 32 матча за «Брайтон», забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.