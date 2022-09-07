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7 сентября, 18:45

Каррагер считает, что Поттер не подходит на роль главного тренера «Челси»

Алексей Еремин
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Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением, кто может заменить Томаса Тухеля после отставки специалиста с поста главного тренера «Челси».

Ранее сообщалось, Грэм Поттер является главным претендентом на пост главного тренера в лондонском клубе, альтернативным вариантом для «синих» является Маурисио Почеттино.

«Челси» — очень безжалостный клуб, и я не уверен, что Поттер подходит ему. Они только что избавились от тренера после шести игр в сезоне. Конечно, это огромный шаг вперед в его тренерской карьере, «Челси» по-прежнему остается одним из лучших клубов. Я переживаю за Поттера, потому что он будет в той же лодке, что и любой другой тренер «Челси» за последние 10 лет. Однако рано или поздно он уйдет из «Брайтона», потому что проделал там блестящую работу, всем нравится футбол, в который играет его команда. Если бы я был болельщиком «Челси» и вы спросили меня, кого бы я хотел видеть во главе лондонского клуба, я бы выбрал Маурисио Почеттино", — приводит Sky Sports слова Каррагера.

Сегодня, 7 сентября «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который работал с командой с января 2021 года.

Лондонский клуб после 6 туров АПЛ занимает 6-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/29327/12691985/chelsea-sack-thomas-tuchel-jamie-carragher-fears-for-graham-potter-and-says-mauricio-pochettino-would-be-his-preferred-choice
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Джейми Каррагер
Томас Тухель
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 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
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Александр Митрович

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 5
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Манчестер Сити

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