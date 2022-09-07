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7 сентября, 19:32

Матч АПЛ «Брайтон» — «Кристал Пэлас» отложен из-за забастовки 40 тысяч работников железной дороги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Предстоящий матч 8-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» отложен из-за забастовки работников железной дороги, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в день матча, 17 сентября, в городе Брайтон состоится митинг с участием 40 тысяч железнодорожников. Главным требованием рабочих является повышение оплаты труда.

Основной причиной, по которой стороны решили перенести матч является логистическая проблема в связи с забастовкой. Новая дата матча пока не определена.

После шести туров АПЛ «Брайтон» занимает 4-е место с 13 очками. «Кристал Пэлас» — 15-е место с 6 очками.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
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 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
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 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
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 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
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 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
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 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
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 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
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Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 3 1 0
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