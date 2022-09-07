Матч АПЛ «Брайтон» — «Кристал Пэлас» отложен из-за забастовки 40 тысяч работников железной дороги

Предстоящий матч 8-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» отложен из-за забастовки работников железной дороги, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в день матча, 17 сентября, в городе Брайтон состоится митинг с участием 40 тысяч железнодорожников. Главным требованием рабочих является повышение оплаты труда.

Основной причиной, по которой стороны решили перенести матч является логистическая проблема в связи с забастовкой. Новая дата матча пока не определена.

После шести туров АПЛ «Брайтон» занимает 4-е место с 13 очками. «Кристал Пэлас» — 15-е место с 6 очками.