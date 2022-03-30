Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер резко отозвался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайре.

«Я придерживаюсь мнения, что Магуайр до этого сезона очень хорошо играл за «Манчестер Юнайтед». После того, как его купили за 80 миллионов фунтов, люди ожидали, что Харри станет для «МЮ» тем, кем для «Ливерпуля» стал Вирджил ван Дейк. Это не пошло ему на пользу. «МЮ» переплатил, подписывая защитника международного, но не мирового уровня. А теперь недовольство перерастает в гнев всякий раз, когда «Юнайтед» проигрывает.

Магуайру сложно переломить ситуацию в «МЮ», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке. С прошлого лета Магуайр постоянно беспокоится на тему того, кто должен быть капитаном — он или Роналду. И он не смог подтвердить свой статус лидера. Это сказалось на его выступлениях", — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Магуайр перешел в «МЮ» в авгусет 2019 года из «Лестера». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл 31 матч во всех турнирах и забил два гола.