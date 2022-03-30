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Каррагер — о Магуайре: «Ему сложно переломить ситуацию в «МЮ», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке»

Каррагер заявил, что Магуайр не пользуется авторитетом в «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер резко отозвался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайре.

«Я придерживаюсь мнения, что Магуайр до этого сезона очень хорошо играл за «Манчестер Юнайтед». После того, как его купили за 80 миллионов фунтов, люди ожидали, что Харри станет для «МЮ» тем, кем для «Ливерпуля» стал Вирджил ван Дейк. Это не пошло ему на пользу. «МЮ» переплатил, подписывая защитника международного, но не мирового уровня. А теперь недовольство перерастает в гнев всякий раз, когда «Юнайтед» проигрывает.

Магуайру сложно переломить ситуацию в «МЮ», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке. С прошлого лета Магуайр постоянно беспокоится на тему того, кто должен быть капитаном — он или Роналду. И он не смог подтвердить свой статус лидера. Это сказалось на его выступлениях", — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Магуайр перешел в «МЮ» в авгусет 2019 года из «Лестера». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл 31 матч во всех турнирах и забил два гола.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/30/harry-maguire-facing-fight-manchester-united-future/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1648645989-1
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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«Манчестер Юнайтед» неофициально собирает информацию о тен Хаге
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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