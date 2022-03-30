«Брентфорд» уверен в продлении контракта с Эриксеном

«Брентфорд» уверен в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном, утверждает The Times.

Возможность работать с Томасом Франком и другими своими соотечественниками из числа игроков по-прежнему выглядит привлекательной для Кристиана.

Однако «Брентфорд» пока не делал предложение Эриксену по новой сделке. Сперва «пчелам» нужно решить задачу по сохранению прописки в АПЛ.

Напомним, что зимой английский клуб подписал контракт с футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.

Ранее игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.