«Манчестер Юнайтед» неофициально собирает информацию о тен Хаге

«Манчестер Юнайтед» неофициально собирает информацию о тренере «Аякса» Эрике тен Хаге.

Как сообщает Sky Sport, английский клуб в первую очередь интересует сумма компенсации, на которую рассчитывает «Аякс».

Ранее руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с тен Хагом. Они остались довольны уровнем английского 52-летнего нидерландца, но при принятии решения о его назначении будут учитываться и многие другие факторы.

Сейчас клуб возглавляет Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.