Стивен Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера «Астон Виллы», сообщает сайт бирмингемцев.

Heading out to training as Aston Villa Head Coach for the first time. ? pic.twitter.com/zsCusf4Ifp — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 15, 2021

Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который был уволен 7 ноября.

В качестве футболиста Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. С лета 2018 года и по настоящее время он являлся главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги.