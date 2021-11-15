Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера «Астон Виллы»
16:27
Стивен Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера «Астон Виллы», сообщает сайт бирмингемцев.
Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который был уволен 7 ноября.
В качестве футболиста Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. С лета 2018 года и по настоящее время он являлся главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».
«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги.
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