«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Де Хеа по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает Fichajes.

Нынешний контракт испанца истекает летом 2023 года, но «красные дьяволы» стремятся продлить соглашение с игроком.

Тренерский штаб, как и боссы клуба, впечатлены теми результатами, которые футболист демонстрирует в этом сезоне. Убедительное выступление вратаря натолкнуло руководство команды на мысль о том, что продлить контракт с игроком нужно заранее.

Еще одним фактором, который влияет на желание «красных дьяволов» провести переговоры досрочно, стали проблемы с контрактом Поля Погба. Напомним, что переговоры с французским полузащитником зашли в тупик и он может покинуть команду в ближайшее время.