«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Де Хеа по новому контракту
16:39
«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает Fichajes.
Нынешний контракт испанца истекает летом 2023 года, но «красные дьяволы» стремятся продлить соглашение с игроком.
Тренерский штаб, как и боссы клуба, впечатлены теми результатами, которые футболист демонстрирует в этом сезоне. Убедительное выступление вратаря натолкнуло руководство команды на мысль о том, что продлить контракт с игроком нужно заранее.
Еще одним фактором, который влияет на желание «красных дьяволов» провести переговоры досрочно, стали проблемы с контрактом Поля Погба. Напомним, что переговоры с французским полузащитником зашли в тупик и он может покинуть команду в ближайшее время.
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