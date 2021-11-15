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«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Де Хеа по новому контракту

16:39
Давид Де Хеа. Фото Reuters
Давид Де Хеа. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает Fichajes.

Нынешний контракт испанца истекает летом 2023 года, но «красные дьяволы» стремятся продлить соглашение с игроком.

Тренерский штаб, как и боссы клуба, впечатлены теми результатами, которые футболист демонстрирует в этом сезоне. Убедительное выступление вратаря натолкнуло руководство команды на мысль о том, что продлить контракт с игроком нужно заранее.

Еще одним фактором, который влияет на желание «красных дьяволов» провести переговоры досрочно, стали проблемы с контрактом Поля Погба. Напомним, что переговоры с французским полузащитником зашли в тупик и он может покинуть команду в ближайшее время.

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Иван Шитик все материалы автора

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