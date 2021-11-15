«Ливерпуль» показал, как Харви Эллиотт восстанавливается после травмы
16:13
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. Футболист начал беговые упражнения, но пока занимается по индивидуальной программе, сообщает сайт «красных».
Напомним, во втором тайме встречи «Лидс» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрейк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку понадобилась медицинская помощь.
Стрейк получил красную карточку, а потому заработал трехматчевую дисквалификацию за фол на игроке «Ливерпуля».
В дальнейшем стало известно, что Эллиотт получил вывих голеностопа. Игроку понадобилась операция.
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