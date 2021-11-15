«Ливерпуль» показал, как Харви Эллиотт восстанавливается после травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. Футболист начал беговые упражнения, но пока занимается по индивидуальной программе, сообщает сайт «красных».

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Check out our gallery from the latest session of Harvey Elliott's rehabilitation programme, as he completed exercises on the outside pitches for the first time since undergoing surgery ? — Liverpool FC (@LFC) November 15, 2021

Напомним, во втором тайме встречи «Лидс» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрейк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку понадобилась медицинская помощь.

Стрейк получил красную карточку, а потому заработал трехматчевую дисквалификацию за фол на игроке «Ливерпуля».

В дальнейшем стало известно, что Эллиотт получил вывих голеностопа. Игроку понадобилась операция.