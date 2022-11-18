Джек Грилиш разочарован своей ролью в «Манчестер Сити»

Полузащитник Джек Грилиш разочарован своей ролью в «Манчестер Сити» и опасается, что клуб захочет его продать, сообщает Football Insider.

27-летний англичанин «опустошен» после того, как главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не позволил ему сыграть ни минуты в матче против «Ливерпуля».

Более того, Грилиш опасается, что «Сити» захочет от него избавиться, если хавбек не улучшит свою игру.

Летом 2021 «Ман Сити» сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории АПЛ, купив хавбека у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов стерлингов.