«Челси» готов продать Канте за 18 миллионов фунтов стерлингов

«Челси» готов продать полузащитника Нголо Канте в зимнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

Лондонский клуб хочет получить за 31-летнего француза 18 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт связывает Канте с «Челси» до конца сезона-2022/2023.

Хавбек принял участие в первых двух турах чемпионата Англии и не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, что Канте пропустит несколько месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.