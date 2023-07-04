Почеттино пригласил сотрудников «Челси» на барбекю
Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников клуба, сообщает Daily Mail.
Аргентинец приготовил знаменитое южноамериканское блюдо асадо, вместе с овощами и фруктами.
Отмечается, что сотрудники клуба остались под впечатлением от непринужденной обстановки.
Барбекю является распространенным способом сплочения команды. Ранее Хави устраивал подобные мероприятия в «Барселоне», а Юрген Клопп — в «Ливерпуле».
51-летний Почеттино официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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