Почеттино пригласил сотрудников «Челси» на барбекю

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников клуба, сообщает Daily Mail.

Аргентинец приготовил знаменитое южноамериканское блюдо асадо, вместе с овощами и фруктами.

Отмечается, что сотрудники клуба остались под впечатлением от непринужденной обстановки.

Барбекю является распространенным способом сплочения команды. Ранее Хави устраивал подобные мероприятия в «Барселоне», а Юрген Клопп — в «Ливерпуле».

51-летний Почеттино официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».