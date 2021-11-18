Джака сможет вернуться к полноценным тренировкам в январе
20:15
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт «канониров».
29-летний швейцарец, восстанавливающийся от травмы правого колена, приступил к беговым тренировкам. Сообщается, что футболист сможет вернуться к полноценным занятиям в январе 2022 года.
В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Хавбек получил травму в игре 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1).
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/team-news-latest-ahead-liverpool-0
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