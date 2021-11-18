Джака сможет вернуться к полноценным тренировкам в январе

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт «канониров».

29-летний швейцарец, восстанавливающийся от травмы правого колена, приступил к беговым тренировкам. Сообщается, что футболист сможет вернуться к полноценным занятиям в январе 2022 года.

В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Хавбек получил травму в игре 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1).