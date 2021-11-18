Оуэн: «Месси опережает Роналду в борьбе за «Золотой мяч» в этом сезоне»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о кандидатах на «Золотой мяч».

«В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют и получают этот приз.

Мне кажется, что Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина — его подвиги со сборной Аргентиной, он завоевал трофей на международном уровне», — приводит слова Оуэна Euronews.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

В этом году в список претендентов на награду вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), словенец Ян Облак («Атлетико»), словенец Самир Ханданович («Интер»), датчанин Каспер Шмейхель («Лестер»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), сенегалец Эдуард Менди («Челси»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и костариканец Кейлор Навас («ПСЖ»).