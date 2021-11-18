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«Теперь буду внимательнее смотреть матчи «Астон Виллы». Клопп поздравил Джеррарда с назначением в клуб АПЛ

Клопп поздравил Джеррарда с назначением в «Астон Виллу»
19:46
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил Стивена Джеррарда с назначением в «Астон Виллу».

«Я очень рад за Стивена, честно. Я знаю, что ему нравилось работать в «Рейнджерс», но, наверное, любой тренер в мире согласится, если его позовут в АПЛ. Для Джеррарда это прекрасная возможность проявить себя, а его приход пойдет на пользу клубу. Через несколько недель у нас будет очный матч. Я уже списался со Стивеном, поздравил его, мы немного пообщались. Очень жду нашей игры. Теперь буду внимательнее следить за «Астон Виллой», но во время наших матчей все сантименты будут уходить на второй план», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Клоппа.

Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он выступал за основную команду мерсисайдцев с 1998 по 2015 год.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/ill-watch-villa-games-closer-klopp-reacts-gerrard-appointment

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Иван Торопцев все материалы автора

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