Диего Коста рассказал об ошибках в карьере

Нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста оценил свою игру в Англии. Он назвал основные ошибки в карьере.

«Уход из «Челси» из-за конфликта с Антонио Конте. Другая ошибка — расставание с мадридским «Атлетико». Я проходил через сложный личный момент в тот момент, а Диего Симеоне не понял меня, — цитирует Косту ITASportPress.

Коста является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Вулверхэмптона». Его соглашение действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Коста сыграл 22 матча за «волков» и забил 1 гол. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.