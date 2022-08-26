Агент Роналду предлагает нападающего «Милану» и «Наполи»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предлагает своего клиента «Милану» и «Наполи», сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, у неаполитанского клуба на данный момент достаточно атакующих игроков, но агент готов поспособствовать переходу нападающего Виктора Осимхена в другой клуб на выгодных условиях. Рассматривается вариант с «Манчестер Юнайтед». 23-летнего нигерийца могли бы подписать как раз на место 37-летнего португальца. Однако пока это находится на уровне идеи.

Отмечается, что с «россонери» Мендеш готов реализовать такую же схему с нападающим Рафаэлом Леау. Однако клуб из Милана никогда не собирался и не планирует продавать 23-летнего бразильца.

Также агент нападающего «Манчестер Юнайтед» рассматривает иные клубы, среди которых называются «Челси», «Марсель» и «Спортинг».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.