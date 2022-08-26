Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:26

Агент Роналду предлагает нападающего «Милану» и «Наполи»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предлагает своего клиента «Милану» и «Наполи», сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, у неаполитанского клуба на данный момент достаточно атакующих игроков, но агент готов поспособствовать переходу нападающего Виктора Осимхена в другой клуб на выгодных условиях. Рассматривается вариант с «Манчестер Юнайтед». 23-летнего нигерийца могли бы подписать как раз на место 37-летнего португальца. Однако пока это находится на уровне идеи.

Отмечается, что с «россонери» Мендеш готов реализовать такую же схему с нападающим Рафаэлом Леау. Однако клуб из Милана никогда не собирался и не планирует продавать 23-летнего бразильца.

Также агент нападающего «Манчестер Юнайтед» рассматривает иные клубы, среди которых называются «Челси», «Марсель» и «Спортинг».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/ronaldo-napoli-milan-mendes-calciomercato-news-25-agosto-2022
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Челси
Жорже Мендеш
серия А
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Роналду Джорджина показала фото в узеньком платье: оно едва сдерживало ее грудь
Как правильно использовать кондиционер в автомобиле: 5 важных правил
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но (пока) ему некуда деваться
Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг»
Инс считает, что Роналду должен покинуть «Манчестер Юнайтед»
Португальский журналист назвал главные причины, почему Роналду не может уйти из «МЮ»
На сайте «Марселя» обнаружена ошибка с номером 7. Фанаты решили, что это из-за перехода Роналду
Спортивный директор «Баварии»: «Трансфер Роналду — вне нашей досягаемости»
Роналду о победе над «Ливерпулем»: «Отличная работа, «Манчестер Юнайтед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Марцио: «Челси» направил в «Динамо» предложение по Арсену Захаряну»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости