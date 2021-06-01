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Дэвид Мойес может вернуться в «Эвертон»

19:50
Дэвид Мойес. Фото AFP
Дэвид Мойес. Фото AFP
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Дэвид Мойес может стать новым главным тренером «Эвертона» в ближайшее время в случае ухода Карло Анчелотти, сообщает The Times.

Руководство «ирисок» рассматривает такую возможность и готово вступить в переговоры.

Карло Анчелотти находится на продвинутой стадии переговоров с «Реалом» и о его назначении может стать известно уже в ближайшие часы.

Дэвил Мойес уже ранее работал в стане «Эвертон"а, а после этого перебрался в «Манчестер Юнайтед», чтобы стать преемником Сэра Алекса Фергюсона.

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