Дэвид Мойес может вернуться в «Эвертон»
19:50
Дэвид Мойес может стать новым главным тренером «Эвертона» в ближайшее время в случае ухода Карло Анчелотти, сообщает The Times.
Руководство «ирисок» рассматривает такую возможность и готово вступить в переговоры.
Карло Анчелотти находится на продвинутой стадии переговоров с «Реалом» и о его назначении может стать известно уже в ближайшие часы.
Дэвил Мойес уже ранее работал в стане «Эвертон"а, а после этого перебрался в «Манчестер Юнайтед», чтобы стать преемником Сэра Алекса Фергюсона.
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