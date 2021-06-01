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Источник: Анчелотти покинул «Эвертон» и уйдет в «Реал»

19:29
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти покинул свой пост, сообщает 1 июня Deportes Cuatro. Специалист вернется в мадридский «Реал».

По данным источника, итальянец близок к договоренности с «Реалом». В его штаб войдет Антонио Пинтус, который ранее работал вместе с ним в мадридском клубе в качестве тренера по физподготовке. «Эвертон» тем временем уже ищет нового тренера.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, тренер подпишет контракт, который будет действовать до 2024 года. Итальянец уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

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