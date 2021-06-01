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Анчелотти заявил, что ему понравилось работать в «Эвертоне»

20:31
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Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попрощался с «Эвертоном», где он работал в прошлом сезоне.

«Я очень уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба 1 июня. — Надеюсь, что они смогут реализовать те захватывающие возможности, которые открываются перед ними. Мне понравилось работать в «Эвертоне», но мне представилась неожиданная возможность, которая, как я считаю, является правильным шагом для меня и моей семьи в настоящее время».

«Эвертон» в своем заявлении также поблагодарил итальянца за работу. В прошлом сезоне команда под его руководством стала десятой в премьер-лиге. Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан на три сезона.

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