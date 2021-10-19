Де Брейне: «Манчестер Сити» постарается выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» рассказал о целях команды на турнир.

«Люди ждут от нас победы в Лиге чемпионов, очень хотим выиграть. Мы стараемся сражаться. За последние шесть лет мы доходили до 1/8 финала, четвертьфинала или дальше. Мы всегда сражаемся, постараемся выиграть этот турнир», — цитирует Де Брейне пресс-служба УЕФА.

Матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 19 октября. Начало — в 19.45 (мск). «Горожане» занимают третье место в группе A, бельгийский клуб расположился строчкой выше.