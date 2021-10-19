Фердинанд раскритиковал Погба за его высказывание после поражения от «Лестера»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал высказывание полузащитника команды Поля Погба после поражения от «Лестера» (2:4) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Мне не нравятся подобные высказывания. Честно говоря, я не был бы рад, если бы мой одноклубник сказал такое. Поль — честный парень. Его слова говорят о том, что он очень расстроен, потому что хочет побеждать. Погба этого не может скрыть. Обычно после матчей игроки дают стандартные ответы, но такие слова вызывают вопросы», — сказал Фердинанд в подкасте на YouTube-канале FIVE.

Напомним, что после встречи с «Лестером» 28-летний француз сказал: «МЮ» заслужил это поражение. Если честно, у нас уже довольно давно случаются такие игры. Пока нам не удалось устранить эту проблему, мы пропускаем простые и глупые мячи. Нам нужно меняться".

После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 5 баллов.