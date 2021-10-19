Каррагер: «Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов во главе «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о работе Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я постоянно слышу, как Сульшер говорит о «Манчестер Юнайтед» прошлого. Все это звучит как уроки истории. Уле был частью той команды — это было потрясающе. Но чем он занимается сейчас? Какая у него идея? Я не вижу плана», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

По его мнению, «Манчестер Юнайтед» нужен новый тренер.

«Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов во главе «МЮ». Он не тренер уровня Гвардиолы, Клоппа или Тухеля. Есть мнение, что если Уле возьмет трофей, то должен сохранить работу. Но он выиграет разве что Кубок Англии или Лигу Европы — и даже если это произойдет, им все равно будет нужен новый тренер», — сказал Каррагер.

Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. За это время клуб из Манчестера не разу не попал в тройку призеров АПЛ. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» идут на шестом месте с 14 очками.