Де Брейне номинирован на звание лучшего игрока АПЛ по итогам января

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне вошел в список футболистов, номинированных на премию лучшего игрока английской премьер-лиги в январе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошедшем месяце 32-летний бельгиец принял участие в трех матчах национального первенства, записав на свой счет один забитый мяч и три результативных паса.

Помимо Де Брейне на награду претендуют два футболиста «Ливерпуля», а именно Конор Брэдли и Диогу Жота, а также Габриэль Магальянс («Арсенал»), Ришарлисон («Тоттенхэм») и Элайджа Адебайо («Лутон Таун»).

После 23 туров лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль», в активе которого 51 очко. «Манчестер Сити» располагается на втором месте (49 очков), имея 1 матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Арсенал» (49 очков).