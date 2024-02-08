Клопп и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему тренеру января.

На звание лучшего тренера первого месяца 2024 года претендуют Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Номинанты на звание лучшего тренера января. Фото АПЛ

Лучшим тренером АПЛ в декабре был признан Унаи Эмери из «Астон Виллы».

После 23 туров лидером АПЛ с 51 очком является «Ливерпуль». Второе место занимает «Манчестер Сити» (49 очков), но у «горожан» есть одна игра в запасе. Третьим идет «Арсенал» (49), уступающий «Манчестер Сити» по дополнительным показателям.