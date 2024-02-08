Почеттино: «Мы больше не «Челси» последних 20 лет, нужно двигаться дальше»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал давление на команду со стороны болельщиков и СМИ.

«Нам нужно перестать думать, что мы «Челси» последних 20 лет, потому что мы больше не тот «Челси». Теперь всем нам нужно двигаться дальше. Нам нужно создать проект и предоставить самой молодой команде АПЛ возможность спокойно выступать, находить баланс, быть стабильными, а не только хорошо играть сегодня или завтра», — цитирует Почеттино Evening Standard.

7 февраля «Челси» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в четвертом раунде Кубка Англии. До этого лондонцы потерпели поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) и «Ливерпуля» (1:4) в АПЛ.