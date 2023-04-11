Чилуэлл продлил контракт с «Челси»
«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Беном Чилуэллом.
Срок нового соглашения 26-летнего англичанина с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Чилуэлл провел за команду 19 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
14
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|- : -
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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