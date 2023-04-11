Чилуэлл продлил контракт с «Челси»

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Беном Чилуэллом.

Срок нового соглашения 26-летнего англичанина с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чилуэлл провел за команду 19 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.