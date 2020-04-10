Чемпион мира-1966 Норман Хантер госпитализирован с коронавирусом

Бывший защитник сборной Англии и «Лидса», чемпион мира-1966 Норман Хантер госпитализирован в больницу с положительным анализом на коронавирус, сообщает официальный сайт «Лидса».

— Мы подтверждаем, что легенда «Лидса» и сборной Англии Норман Хантер находится в больнице с подтвержденным коронавирусом, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Наш клуб хочет напомнить общественности и СМИ, что нужно уважать Нормана и его семью, уважать их личное пространство, которое им необходимо в столь тяжелое время. Продолжай бороться, Норман, мы с тобой.

? Club Statement: Norman Hunter#KeepFightingNorman — Leeds United (@LUFC) April 10, 2020

76-летний Хантер выступал за «Лидс» с 1962 по 1976 год, дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Со сборной, помимо победы на домашнем ЧМ-1966, он также завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы-1968.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.