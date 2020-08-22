«Челси» заплатит за Чилвелла 50 миллионов фунтов

Сделка по переходу защитника «Лестера» Бена Чилвелла в «Челси» практически оформлена, сообщает Goal.com.

По информации источника, лондонский клуб заплатит за 23-летнего англичанина 50 миллионов фунтов. Сообщается, что игрок уже прошел медицинское обследование для «Челси», несмотря на травму пятки.

В сезоне-2019/20 Чилвелл провел за «Лестер» 33 матча, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.