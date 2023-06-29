Хаверц — о переходе в «Арсенал»: «Я рад присоединиться к такому клубу»

Немецкий вингер Кай Хаверц прокомментировал свой переход из «Челси» в «Арсенал».

«Я рад присоединиться к такому клубу. Это волнительный момент для меня. У «Арсенала» богатая история, надеюсь, мы вместе сможем многого добиться. Моя цель — выигрывать трофеи. Сделаю все возможное, чтобы порадовать своей игрой болельщиков и всех в клубе. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками», — приводит слова Хаверца пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» сообщил, что заключил с 24-летним игроком долгосрочный контракт. По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера из «Челси» — 75 миллионов евро.