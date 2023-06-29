Хаверц — о переходе в «Арсенал»: «Я рад присоединиться к такому клубу»
Немецкий вингер Кай Хаверц прокомментировал свой переход из «Челси» в «Арсенал».
«Я рад присоединиться к такому клубу. Это волнительный момент для меня. У «Арсенала» богатая история, надеюсь, мы вместе сможем многого добиться. Моя цель — выигрывать трофеи. Сделаю все возможное, чтобы порадовать своей игрой болельщиков и всех в клубе. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками», — приводит слова Хаверца пресс-служба «Арсенала».
«Арсенал» сообщил, что заключил с 24-летним игроком долгосрочный контракт. По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера из «Челси» — 75 миллионов евро.
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|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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