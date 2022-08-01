«Челси» собирается выкупить троих игроков «Интера» за 130 миллионов евро

«Челси» может отдать около 130 миллионов евро за троих игроков «Интера», сообщает Calciomercato.

Из них 70 миллионов лондонцы потратят на защитника «Милана Шкриньяра, 40 миллионов — на Дензела Дюмфриса, остальные средства пойдут на 19-летнего полузащитника Чезаре Касадею.

По данным источника, перспектива трансферов оценивается, как хорошая из-за хороших взаимоотношений между клубами.

В прошлом сезоне Касадеи сыграл в 39 матчах во всех турнирах за молодежную команду «Интера», забив 16 голов и сделав 5 голевых передач.