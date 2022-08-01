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1 августа, 23:48

«Челси» собирается выкупить троих игроков «Интера» за 130 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Челси» может отдать около 130 миллионов евро за троих игроков «Интера», сообщает Calciomercato.

Из них 70 миллионов лондонцы потратят на защитника «Милана Шкриньяра, 40 миллионов — на Дензела Дюмфриса, остальные средства пойдут на 19-летнего полузащитника Чезаре Касадею.

По данным источника, перспектива трансферов оценивается, как хорошая из-за хороших взаимоотношений между клубами.

В прошлом сезоне Касадеи сыграл в 39 матчах во всех турнирах за молодежную команду «Интера», забив 16 голов и сделав 5 голевых передач.

Милан Шкриньяр
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ФК Челси
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