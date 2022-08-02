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«Брентфорд» обсуждает условия личного контракта с Дамсгором. «Сампдория» готова отпустить игрока

«Брентфорд» практически договорился с «Сампдорией» о переходе Дамсгора
Руслан Минаев
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«Брентфорд» практически договорился с «Сампдорией» о переходе полузащитника Миккеля Дамсгора, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, английский клуб предложит около 15 миллионов евро плюс бонусы в виде процента от последующей продажи 22-летнего датчанина. «Брентфорду» осталось договориться с самим игроком об условиях личного контракта.

В прошлом сезоне Дамсгор принял участие в 12 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Сампдория
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