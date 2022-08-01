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1 августа, 23:45

«Эвертон» хочет продать бывшего полузащитника ЦСКА Гбамена

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эвертон» намерен продать полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. Главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на игрока, сообщает The Times.

Контракт 26-летнего ивуарийца с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Отметим, что «Эвертон» купил хавбека у немецкого «Майнца». Тогда английский клуб заплатил за игрока 25 миллионов.

Напомним, что Гбамен выступал в составе ЦСКА на правах аренды. За московский клуб он провел 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

ФК Эвертон
Жан-Филипп Гбамен
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