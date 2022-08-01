«Эвертон» хочет продать бывшего полузащитника ЦСКА Гбамена
«Эвертон» намерен продать полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. Главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на игрока, сообщает The Times.
Контракт 26-летнего ивуарийца с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Отметим, что «Эвертон» купил хавбека у немецкого «Майнца». Тогда английский клуб заплатил за игрока 25 миллионов.
Напомним, что Гбамен выступал в составе ЦСКА на правах аренды. За московский клуб он провел 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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