«Челси» обыграл «Шеффилд» и прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ

«Челси» дома победил «Шеффилд» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на арене «Стэмфорд Бридж».

Счет в матче на 54-й минуте открыл полузащитник «синих» Коул Палмер. На 61-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон удвоил преимущество команды.

«Челси» прердвал серию из двух поражений подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (22 очка). «Шеффилд» находится на последней, 20-й строчке (8 очков).