«Челси» обыграл «Шеффилд» и прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ
«Челси» дома победил «Шеффилд» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на арене «Стэмфорд Бридж».
Счет в матче на 54-й минуте открыл полузащитник «синих» Коул Палмер. На 61-й минуте форвард «Челси» Николас Джексон удвоил преимущество команды.
«Челси» прердвал серию из двух поражений подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (22 очка). «Шеффилд» находится на последней, 20-й строчке (8 очков).
Источник: Таблица АПЛ
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|11
|4
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|
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|16
|11
|2
|3
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|35
|
4
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|
5
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|
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|
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|
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|
9
|Вест Хэм
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|
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|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
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|2
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|12-43
|8
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|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|2 : 2
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|3 : 0
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
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|Г
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Манчестер Сити
|14
|
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Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
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|П
|
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Вулверхэмптон
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|
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Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
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Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
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|1
|5
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|14
|1
|6
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Ливерпуль
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