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Сегодня, 20:00

«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» из-за пенальти в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ — 2:2.

За «горожан» забили Джек Грилиш (24-я минута) и Рико Льюис (54-я). За гостей отличился Жан-Филипп Матета (76-я). Ничью «Кристал Пэлас» на 90+3-й минуте принес гол Майкла Олисе, который реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» (34 очков) остался на четвертом месте в АПЛ. «Кристал Пэлас» (17) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет с японской «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча пройдет 19 декабря.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Кристал Пэлас
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
2
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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