«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» из-за пенальти в концовке

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ — 2:2.

За «горожан» забили Джек Грилиш (24-я минута) и Рико Льюис (54-я). За гостей отличился Жан-Филипп Матета (76-я). Ничью «Кристал Пэлас» на 90+3-й минуте принес гол Майкла Олисе, который реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» (34 очков) остался на четвертом месте в АПЛ. «Кристал Пэлас» (17) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет с японской «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча пройдет 19 декабря.