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Сегодня, 22:07

«Челси» сделал «Барселоне» финальное предложение по трансферу Обамеянга

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» сделал окончательное предложение по трансферу нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sport.es.

Лондонский клуб предлагает 20 миллионов евро. Из нового предложения — по сравнению с предыдущим — убрали бонусы.

Габонец перешел в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом». Действующее соглашение 33-летнего нападающего с каталонцами истекает в 2025 году.

В составе «Барселоны» Обамеянг провел 24 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Челси
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