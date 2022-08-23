«Челси» сделал «Барселоне» финальное предложение по трансферу Обамеянга

«Челси» сделал окончательное предложение по трансферу нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sport.es.

Лондонский клуб предлагает 20 миллионов евро. Из нового предложения — по сравнению с предыдущим — убрали бонусы.

Габонец перешел в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом». Действующее соглашение 33-летнего нападающего с каталонцами истекает в 2025 году.

В составе «Барселоны» Обамеянг провел 24 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.