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Эмерсон прокомментировал переход из «Челси» в «Вест Хэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Эмерсона объяснил, почему перешел из «Челси» в «Вест Хэм». 28-летний игрок подписал с «молотобойцами» контракт на 4 года и стал седьмым новичком команды этим летом.

«Я очень рад быть здесь. Это большой вызов для меня, это большая команда, поэтому я очень рад быть здесь и готов. Лично я с первого дня своего приезда сюда, в Англию, всегда следил за большими клубами и знаю историю «Вест Хэма». У этой команды большая история, и поэтому, когда узнал об интересе клуба, сказал: «Да, поехали, я хочу туда», и теперь я здесь! Не могу дождаться, когда начну играть в футболке «Вест Хэма», — цитирует пресс-служба клуба Эмерсона.

В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». На его счету 36 матчей, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
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18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
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 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
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Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
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Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
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 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
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28.08 16:00
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