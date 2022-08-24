Эмерсон прокомментировал переход из «Челси» в «Вест Хэм»

Защитник Эмерсона объяснил, почему перешел из «Челси» в «Вест Хэм». 28-летний игрок подписал с «молотобойцами» контракт на 4 года и стал седьмым новичком команды этим летом.

«Я очень рад быть здесь. Это большой вызов для меня, это большая команда, поэтому я очень рад быть здесь и готов. Лично я с первого дня своего приезда сюда, в Англию, всегда следил за большими клубами и знаю историю «Вест Хэма». У этой команды большая история, и поэтому, когда узнал об интересе клуба, сказал: «Да, поехали, я хочу туда», и теперь я здесь! Не могу дождаться, когда начну играть в футболке «Вест Хэма», — цитирует пресс-служба клуба Эмерсона.

В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». На его счету 36 матчей, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.