Защитник «Челси» Эмерсон перешел в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» на официальном сайте 23 августа объявил о трансфере защитника «Чеклси» Эмерсона.

28-летний игрок подписал с «молотобойцами» контракт на 4 года. Договор также предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

Ранее появлялась информация, что «Челси» получит за игрока 13 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». На его счету 36 матчей, в которых он забил гол и сделал 2 результативные передачи.